HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persiapan Persebaya Surabaya Makin Matang Jelang Liga 1 2023-2024, Aji Santoso Ungkap Harapannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |17:11 WIB
Pemain Persebaya Surabaya jalani pemusatan latihan di Yogyakarta jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/officialpersebaya)
Pemain Persebaya Surabaya jalani pemusatan latihan di Yogyakarta jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

PERSIAPAN Persebaya Surabaya semakin matang menjelang Liga 1 2023-2024. Pelatih Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya, Aji Santoso pun berharap anak asuhnya berada dalam kondisi terbaik saat Liga 1 2023-2024 dimulai.

Seluruh tim Liga 1 2023-2024 terus menjalani persiapan guna menyambut musim baru kasta tertinggi sepakbola Indonesia itu. Persebaya Surabaya pun menggelar pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta sejak 5 Juni dan akan berakhir pada 15 Juni 2023.

Aji Santoso

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menyebut timnya mengalami kemajuan pesat selama menjalani TC. Dia melihat seluruh pemainnya mampu menyerap semua menu latihan yang diterapkannya.

“Perkembangan pemain cukup signifikan, terlihat bagaimana mereka menyerap semua materi baik taktikal maupun fisik, dan chemistry." kata Aji Santoso dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut, Aji Santoso mengungkapkan harapannya. Pelatih berusia 53 tahun itu berharap seluruh penggawa Persebaya Surabaya bisa berada dalam kondisi terbaik saat Liga 1 2023-2024 mulai bergulir.

Halaman:
1 2
      
