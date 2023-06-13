Evan Dimas Ganti Nomor Punggung 9 di Arema FC Mulai Musim 2023-2024, Ini Penyebabnya

MALANG – Gelandang Arema FC, Evan Dimas Darmono, berganti nomor punggung di musim 2023-2024. Manajer Arema FC Official Store, Tjiptadi Purnomo, pun mengamini hal itu sembari turut mengulas penyebabnya.

Sebelumnya diketahui, Evan Dimas identik dengan nomor 6. Bahkan, nomor punggung itu turut digunakan Evan kala membela Timnas Indonesia.

Tetapi, mulai musim 2023-2024, Evan Dimas memilih meninggalkan nomor punggung 6. Dia akan mengenakan nomor punggung 9 di jerseynya. Bahkan, jersey Evan dengan nomor punggung 9 juga telah dijual di toko merchandise resmi Arema FC.

Tjiptadi Purnomo menyatakan ada permintaan khusus dari Evan Dimas untuk mengubah nomor punggungnya. Apalagi di musim ini dan musim lalu, nomor 9 belum memiliki tuan.

Nomor punggung 9 di Arema FC terakhir kali digunakan oleh Carlos Fortes. Hal itu terjadi pada musim 2021-2022.

"Ada permintaan dari Evan untuk mengubah nomor punggung. Jadi, sekarang dia menggunakan nomor punggung 9," ucap Tjiptadi Purnomo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/6/2023).