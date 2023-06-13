Menggila! Liverpool Siap Beli James Ward-Prowse dari Southampton

LIVERPOOL dikabarkan siap membeli gelandang Southampton, James Ward-Prowse pada bursa transfer musim panas 2023. Mengutip dari Liverpool Echo, Liverpool akan memboyong James Ward-Prowse asalkan Southampton menurunkan banderol gelandang Timnas Inggris tersebut.

James Ward-Prowse menjadi bidikan karena tampil memesona bersama Southampton. Dari 38 pertandingan di Liga Inggris 2022-2023, pemilik tendangan bebas mematikan itu mengemas sembilan gol dan empat assist.

(James Ward-Prowse masuk radar Liverpool. (Foto: REUTERS)

Sayangnya, gol maupun assist yang dilepaskan James Ward-Prowse belum cukup membantu Southampton lepas dari jeratan degradasi. Sebab, Southampton finis di posisi juru kunci Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 25 angka.

“Liverpool bersiap “menunggu” untuk mengontrak James Ward-Prowse,” tulis Liverpool Echo, Okezone mengutip dari akun Twitter @AnfieldWatch,

“James Ward-Prowse masuk ke dalam pertimbangan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. James Ward-Prowse akan dipertimbangkan jika Southampton menurunkan banderol sang pemain yang berharga 50 juta pound,” sambung Liverpool Echo.

Jika benar James Ward-Prowse didatangkan, jelas sudah prioritas transfer Liverpool pada bursa transfer musim panas 2023. Pelatih Jurgen Klopp fokus memperbaiki kekuatan di lini tengah yang menjadi titik lemah mereka musim lalu.