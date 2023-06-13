Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Gara-Gara Bikin Blunder Memalukan di Final Liga Champions 2022-2023, Romelu Lukaku Bakal Tanggung Beban Berat Seumur Hidup

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:11 WIB
Gara-Gara Bikin Blunder Memalukan di Final Liga Champions 2022-2023, Romelu Lukaku Bakal Tanggung Beban Berat Seumur Hidup
Romelu Lukaku bakal tanggung beban berat seumur hidup usai bikin blunder memalukan di final Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

GARA-gara bikin blunder memalukan di final Liga Champions 2022-2023, Romelu Lukaku bakal tanggung beban berat seumur hidupnya. Hal itu disampaikan oleh salah satu legenda sepakbola Prancis, Thierry Henry.

Seperti diketahui, Inter Milan gagal meraih trofi Liga Champions 2022-2023 setelah takluk dari Manchester City dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan itu dicetak Rodri pada menit ke-68.

Romelu Lukaku

Namun dibanding hasil pertandingan tersebut, nama Romelu Lukaku justru menjadi yang paling disorot dari laga itu. Hal tersebut karena blunder yang ia lakukan di dalam pertandingan yang membuat Nerazzurri -julukan Inter Milan- gagal menang atas Manchester City.

Romelu Lukaku masuk pada menit ke 57 menggantikan Edin Dzeko. Kehadiran Lukaku di lini depan diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan untuk Inter Milan mencetak gol.

Namun, masuknya Romelu Lukaku ternyata menjadi sebuah kesalahan besar. Alih-alih mencetak gol, Lukaku justru membuat blunder yang mengakibatkan peluang emas Inter Milan gagal menjadi gol.

Salah satunya adalah saat Romelu Lukaku berdiri di posisi yang tidak tepat sehingga menghalangi sundulan rekan satu timnya yang mengarah ke gawang. Kala itu, sundulan Federico Dimarco membentur tiang gawang dan membuat kiper Manchester City terjatuh.

Alhasil, hanya tersisa dua bek yang tentu akan sulit mengantisipasi peluang yang langsung mengarah ke gawang. Mengetahui peluang mencetak gol terbuka lebar, Dimarco kemudian kembali menyundul bola rebound tersebut ke arah gawang.

Halaman:
1 2
      
