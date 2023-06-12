Lionel Messi Batal ke indonesia, Ini 5 Pemain Top Argentina yang Tetap Menarik untuk Ditonton

Berikut 5 pemain top Timnas Argentina yang menarik untuk ditonton (Foto: Reuters)

LIONEL Messi batal ke Indonesia, ini 5 pemain top Argentina yang tetap menarik untuk ditonton. Seperti yang telah diketahui, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Lionel Messi akan absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Dia dikabarkan hanya akan bermain dalam pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 menghadapi Australia di China dan tidak akan ikut ke Indonesia. Hal ini disampaikan salah satu jurnalis kenamaan Argentina, Leo Paradizo dalam akun twitternya @leoparadizo.

"Messi sudah tiba di Beijing dan menghasilkan revolusi. Informasi eksklusif: Diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, jadi dirinya tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk laga kedua pada 19 Juni," tulis Leo Paradizo di akun Twitternya.

Tidak adanya La Pulga -julukan Lionel Messi- di skuad Argentina tentu akan membuat pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina sedikit kurang meriah. Meski begitu, Argentina masih memiliki banyak bintang yang patut untuk dinantikan aksinya.

Berikut 5 Pemain Top Argentina yang Tetap Menarik untuk Ditonton

5. Emiliano Martinez





Emiliano Martinez merupakan malaikat penyemat La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dalam memenangkan Piala Dunia 2022 lalu. Aksi impresifnya dibawah mistar gawang membuat Argentina mampu menahan gempuran Prancis di partai final.

Pada babak adu penalti, dirinya juga berhasil menepis sepakan Kingsley Coman. Penampilan luar biasanya itu juga membuatnya mendapat penghargaan kiper terbaik di Piala Dunia 2022.

4. Enzo Fernandez





Pemain Argentina lainnya yang menarik untuk ditonton adalah Enzo Fernandez. Gelandang milik Chelsea ini merupakan motor permainan dari Argentina.

Penampilan apiknya juga membuat dirinya meraih penghargaan pemain muda terbaik Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, patut dinantikan penampilan Enzo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti.