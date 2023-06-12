Biodata dan Agama Antonella Roccuzzo Istri Lionel Messi

BIODATA dan agama Antonella Roccuzzo, istri dari Lionel Messi akan dibahas di sini. Tidak hanya dikenal sebagai seorang pesepakbola dengan prestasi dan bakat luar biasa, Lionel Messi juga merupakan seorang pria sejati yang setia pada pasangannya.

Ya, tidak seperti beberapa pemain lain yang gemar gonta-ganti pasangan, Lionel Messi tercatat hanya pernah menjalin hubungan asmara dengan 3 wanita. Ketiga wanita yang dimaksud yakni Macarena Lemos, Luciana Salazar, dan Antonella Roccuzzo.

Setelah menjalin hubungan asmara dengan Antonella Roccuzzo sejak 2009 lalu, Messi tidak pernah berpaling ke wanita lain. Bahkan, hubungan keduanya telah berlanjut ke jenjang pernikahan dan mereka pun kini dikaruniai tiga anak bernama Thiago, Mateo, dan Ciro.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Antonella Roccuzzo yang membuat Lionel Messi susah berpaling ini? Diketahui Antonella Roccuzzo lahir pada 26 Februari 1988 di Kota Rosario, Argentina.

Dirinya merupakan anak dari pasangan Jose Ruben Roccuzzo dan Patricio Blanco. Antonella juga diketahui memiliki dua orang saudara kandung yang bernama Paula dan Carla Roccuzzo. Dalam urusan kepercayaan, Antonella diketahui adalah seorang penganut agama Kristen sejak lahir.

Pada masa mudanya, Antonella mengenyam pendidikan di Centro Educativo Latinoamericano, Rosario, Santa Fe, Argentina. Kemudian, dirinya juga melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan berkuliah di Universidad Nacional de Rosario.