HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kumpulan Link Berita Kick Off dengan Indriyanto Nugroho: Optimisme Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:41 WIB
Kumpulan Link Berita Kick Off dengan Indriyanto Nugroho: Optimisme Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina
Berikut kumpulan link berita Kick Off Okezone dengan Indriyanto Nugroho (Foto: Okezone.com)
KUMPULAN link berita Kick Off Okezone dengan Indriyanto Nugroho akan Anda dapatkan di sini. Timnas Indonesia akan menjalani dua laga penting pada Juni 2023 ini.

Adapun dua laga penting yang dimaksud yakni FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga kontra Palestina dan Argentina.

Kick Off Okezone

Untuk laga kontra Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023). Sementara laga kontra Argentina bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023).

Menjelang dua laga tersebut, Timnas Indonesia pun telah menjalani serangkaian persiapan seperti pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak Senin (5/6/2023). Sangat diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dari dua laga tersebut guna meningkatkan posisi mereka di ranking FIFA yang saat ini bertengger di peringkat 149.

Pemain naturalisasi pun diprediksi dapat mendongkrak kualitas Timnas Indonesia saat menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Hal tersebut disampaikan oleh mantan penyerang Timnas Indonesia, Indriyanto Nugroho, dalam program Kick Off Okezone.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia telah memanggil sebanyak 26 pemain untuk menghadapi Timnas Palestina dan Argentina. Dari 26 nama tersebut, tujuh diantaranya merupakan pemain naturalisasi yakni Rafael Struick, Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Stefano Lilipaly, dan Marc Klok.

Halaman:
1 2
      
