Bernardo Tavares Ungkap Harapannya Jelang Timnas Indonesia Lawan Palestina dan Argentina

PELATIH PSM Makassar, Bernardo Tavares ungkap harapannya jelang Timnas Indonesia lawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Tavares berharap tiga pemain Juku Eja -julukan PSM Makassar- yakni Reza Arya Pratama, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri bisa tampil di laga tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Untuk laga kontra Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023), sedangkan lawan Argentina bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023).

Menjelang dua laga tersebut, Bernardo Tavares mengatakan pemain PSM Makassar harus memberikan kontribusi terbaik untuk Timnas Indonesia. Namun, dia memahami kesempatan ketiga pemain tersebut untuk tampil berada di tangan sang pelatih, Shin Tae-yong.

"Saya harap semua pemain kami dapat kesempatan. Akan tetapi, itu ada di tangan pelatih Timnas Indonesia," ucap Bernardo Tavares di Pare-Pare, Sabtu (10/6/2023).

"Saya harap mereka dalam satu timnas bisa mendulang hasil bagus dalam dua game ke depan," tambah Bernardo Tavares.