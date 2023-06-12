Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Bentrok, Mohammed Rashid Sebut Laga di Stadion Gelora Bung Tomo Justru Pererat Hubungan Indonesia dengan Palestina

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |20:03 WIB
Jelang Bentrok, Mohammed Rashid Sebut Laga di Stadion Gelora Bung Tomo Justru Pererat Hubungan Indonesia dengan Palestina
Pemain Timnas Palestina, Mohammed Rashid. (Foto: Instagram/moerashid95)
A
A
A

SURABAYA – Tim Nasional (Timnas) Palestina akan mencoba merebut kemenangan saat hadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Rabu 14 Juni 2023. Meski akan saling bersaing di lapangan, pemain Palestina, Mohammed Rashid justru menyebut laga nanti akan mempererat hubungan antara Indonesia dengan negaranya tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Palestina sendiri sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu 10 Juni 2023 lalu. Datang melalui Bandara Soekarno-Hatta, skuad Palestina mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat Indonesia dan para pendukungnya.

Rashid yang merupakan bagian dari skuad Timnas Palestina menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan laga tersebut akan mempererat hubungan persaudaraan antara kedua negara.

Mohammed Rashid

“Kami ingin berterima kasih kepada masyarakat Indonesia untuk keramahan dan sambutannya yang luar biasa. Kami cinta kalian dari lubuk hati kami, dan kami sangat bersemangat untuk pertandingan ini,” kata Rashid dikutip dari akun Instagram pribadi Ketuam Umum PSSI, Erick Thohir (@erickthohir), Senin (12/6/2023).

“InsyaAllah pertandingan ini akan mempererat hubungan saudara antara Palestina dan Indonesia,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
