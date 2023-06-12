Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Dipastikan Tetap Antusias Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Lionel Messi Batal Main

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:20 WIB
Masyarakat Dipastikan Tetap Antusias Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Lionel Messi Batal Main
Masyarakat dipastikan tetap antusias saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Lionel Messi batal main (Foto: Reuters)
A
A
A

MASYARAKAT dipastikan tetap antusias saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Lionel Messi batal main. Kepastian tersebut dapat diketahui lewat hasil survei Kurious Indonesia yang menunjukkan responden masih tertarik untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Nama Lionel Messi tengah menjadi perbincangan hangat pencinta sepakbola Tanah Air. Pasalnya, pemain berjuluk La Pulga itu dikabarkan bakal absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Lionel Messi

Rumor tersebut mencuat setelah jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo mengklaim Lionel Messi hanya akan tampil di laga Argentina vs Australia di China pada Kamis, (15/6/2023). Di sisi lain, Messi disebutkan bakal absen di laga kontra Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

“Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi ekslusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan tanggal 19 Juni,” tulis Leo Paradizo di akun Twitternya.

Isu absennya Lionel Messi di laga Timnas Indonesia vs Argentina pun semakin berembus kencang. Sebab, sahabat Messi sekaligus jurnalis kenamaan Argentina, Gaston Edul mengatakan jika Timnas Argentina hanya akan menurunkan pemain pelapis saat bersua Timnas Indonesia.

“Ide staf pelatih adalah memainkan starting line up Piala Dunia melawan Australia dan tim rotasi melawan Indonesia,” cuit Gaston Edul dilansir dari akun Twitter @AlbicelesteTalk, Senin (12/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.webp
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/bek_sayap_ac_milan_davide_bartesaghi.jpg
AC Milan Pasang Harga Selangit untuk Wonderkid 19 Tahun, Arsenal hingga Real Madrid Terkejut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement