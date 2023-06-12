Masyarakat Dipastikan Tetap Antusias Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Lionel Messi Batal Main

Masyarakat dipastikan tetap antusias saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Lionel Messi batal main (Foto: Reuters)

MASYARAKAT dipastikan tetap antusias saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Lionel Messi batal main. Kepastian tersebut dapat diketahui lewat hasil survei Kurious Indonesia yang menunjukkan responden masih tertarik untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Nama Lionel Messi tengah menjadi perbincangan hangat pencinta sepakbola Tanah Air. Pasalnya, pemain berjuluk La Pulga itu dikabarkan bakal absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Rumor tersebut mencuat setelah jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo mengklaim Lionel Messi hanya akan tampil di laga Argentina vs Australia di China pada Kamis, (15/6/2023). Di sisi lain, Messi disebutkan bakal absen di laga kontra Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

“Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi ekslusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan tanggal 19 Juni,” tulis Leo Paradizo di akun Twitternya.

Isu absennya Lionel Messi di laga Timnas Indonesia vs Argentina pun semakin berembus kencang. Sebab, sahabat Messi sekaligus jurnalis kenamaan Argentina, Gaston Edul mengatakan jika Timnas Argentina hanya akan menurunkan pemain pelapis saat bersua Timnas Indonesia.

“Ide staf pelatih adalah memainkan starting line up Piala Dunia melawan Australia dan tim rotasi melawan Indonesia,” cuit Gaston Edul dilansir dari akun Twitter @AlbicelesteTalk, Senin (12/6/2023).