5 Pemain Timnas Argentina yang Layak Ditunggu Aksinya meski Lionel Messi Batal Main di Indonesia, Nomor 1 Curi Perhatian di Piala Dunia 2022

SEBANYAK 5 pemain Timnas Argentina yang layak ditunggu aksinya meski Lionel Messi batal main di Indonesia akan Anda ketahui di sini. Sekadar diketahui, Lionel Messi berpotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Isu tersebut muncul setelah jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo, mengabarkan bahwa Messi tidak akan ikut bertanding kontra Timnas Indonesia. Leo Paradizo mengklaim jika pemain berjuluk La Pulga itu hanya akan tampil di laga kontra Australia saja yang dilangsungkan di China, Kamis (15/6/2023).

Meski demikian, terdapat sederet pemain Timnas Argentina lain yang layak ditunggu aksinya meski Lionel Messi batal tampil di Indonesia. Lantas, siapa sajakah mereka?

5. Enzo Fernandez





Urutan kelima dalam daftar ini adalah Enzo Fernandez. Selain Lionel Messi, aksi Enzo Fernandez bersama Timnas Argentina kala menghadapi Timnas Indonesia juga layak untuk ditunggu.

Pasalnya, Enzo Fernandez memiliki kualitas ciamik di atas lapangan. Hal tersebut terbukti usai dirinya didapuk sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 lalu.

4. Alejandro Garnacho





Selanjutnya adalah pemain yang mencuri perhatian bersama Manchester United, Alejandro Garnacho. Garnacho tengah naik daun usai mendapat banyak kesempatan bermain di Manchester United.

Pemain berusia 18 tahun itu bahkan kerap kali menjadi andalan pelatih Setan Merah -julukan Manchester United, Erik Ten Hag. Tercatat, Garnacho telah mencetak enam gol dan enam assist dari 37 penampilan bersama Manchester United di musim 2022-2023.