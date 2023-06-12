Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Bobol Gawang Palestina, Shin Tae-yong Beri Wejangan kepada Penyerang Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |18:21 WIB
Demi Bobol Gawang Palestina, Shin Tae-yong Beri Wejangan kepada Penyerang Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki sebuah pesan untuk para pemain depan skuadnya jelang menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Wejangan diperuntukkan kepada para pemain penyerang karena Shin Tae-yong mau Timnas Indonesia bisa membobol gawang Palestina.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Pertandingan itu bertajuk persahabatan sekaligus termasuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023.

Shin Tae-yong memanggil 26 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia menjelang laga tersebut. Diantara nama-nama itu, ada tiga penyerang yang diboyong oleh Shin, yakni Dimas Drajad, Rafael Struick, dan Dendy Sulistyawan.

Menjelang pertandingan melawan Palestina, Shin berpesan kepada para penyerang untuk mengoptimalkan penyelesaian akhir. Hal itu diungkap oleh Dimas Drajad yang akan menjadi ujung tombak serangan Skuad Garuda.

Gala dinner Timnas Indonesia vs Palestina

"Coach Shin berpesan, saya sebagai pemain depan, harus lebih fokus kepada penyelesaian akhir, jadi kita harus memanfaatkan latihan, karena di pertandingan kita tidak tahu. Kalau bisa, satu peluang satu gol," kata Dimas dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (12/6/2023).

Halaman:
1 2
      
