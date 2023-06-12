Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Gaji Fantastis Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan di KMSK Deinze

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:53 WIB
Segini Gaji Fantastis Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan di KMSK Deinze
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

GAJI fantastis pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, di KMSK Deinze akan dibahas Okezone. Sekadar diketahui, KMSK Deinze telah resmi mengumumkan perekrutan Marselino Ferdinan di media sosial Instagramnya @kmskdeinze, pada Rabu 1 Februari 2023.

Wonderkid 18 tahun itu diikat oleh klub kasta kedua Liga Belgia tersebut dengan kontrak berdurasi 1,5 tahun atau sampai musim panas Juni 2024. Namun, akun resmi KMSK Deinze itu tak menyebutkan secara rinci berapa nilai kontrak atau gaji Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan

Di Liga Belgia sendiri, tidak secara eksplisit mengatur minimal gaji pemain dari luar Eropa. Kondisinya berbeda dengan Liga Belanda yang mewajibkan klub untuk menggaji pemain dari luar Eropa minimal 25 ribu euro per bulan atau sekira Rp429,5 juta.

Mengutip data Transfermarkt, Marselino Ferdinan awalnya memiliki nilai pasar seharga Rp1,3 miliar pada 2021 saat di Persebaya Surabaya. Kemudian pada 2022, harga pasar wonderkid 18 tahun itu kembali meroket, menyusul penampilan apiknya di Timnas Indonesia mencapai Rp3,04 miliar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
