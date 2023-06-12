Media Malaysia Sebut Pencinta Sepakbola Indonesia Kena Tamparan Besar jika Lionel Messi Batal Main di Indonesia

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, menyoroti kabar bahwa Lionel Messi takkan bermain bersama Argentina saat melawan Tim Nasional (Timnas) Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Menurut media Malaysia itu, jelas rumor tidak ikutnya Messi pada 19 Juni 2023 menjadi sebuah tamparan keras untuk para pencinta sepakbola Indonesia.

Makan Bola menyadari betul bahwa laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023 menjadi sebuah pertandingan yang paling dinanti. Selain karena Argentina baru saja menjadi juara Piala Dunia 2022, banyak pencinta sepakbola Indonesia ingin menyaksikan laga tersebut karena Messi.

Pemain yang bergabung dengan Inter Miami itu memiliki banyak sekali fans di Indonesia. Karena itu, banyak orang sengaja membeli tiket Timnas Indonesia vs Argentina hanya karena ingin melihat Messi bermain.

Akan tetapi, ada kabar buruk dari media asal Argentina, Leoparadizo yang menyebut Messi justru tidak akan hadir ke Indonesia. Pemain berjuluk La Pulga itu hanya akan bermain bersama Argentina saat melawan Australia di Beijing, China pada Kamis 15 Juni 2023.

Argentina pun dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua ketika melawan Timnas Indonesia. Secara pelatih Lionel Scaloni memang membawa 27 pemain untuk menjalani FIFA Matchday Juni 2023.

Sehingga rotasi pemain kemungkinan bisa terjadi saat Argentina melawan Timnas Indonesia. Jika kabar itu benar, maka hal tersebut akan menjadi tamparan yang keras untuk pencinta sepakbola Indonesia.

Dalam sebuah artikel berjudul ‘Lionel Messi Tidak Akan Beraksi Menentang Indonesia’, Makan Bola menyadari betul bahwa penjualan tiket sudah sold out alias terjual semua. Bahkan tiket tersebut ludes hanya dalam dua menit saja.