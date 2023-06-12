Media Vietnam Ikut Soroti Kabar Batalnya Lionel Messi ke Indonesia

MEDIA Vietnam, The Thao 247, ikut menyoroti kabar batalnya Lionel Messi ke Indonesia. Dalam laporannya, The Thao 247 mengklaim pencinta sepakbola Indonesia khawatir dengan kemungkinan absennya sang megabintang pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Sekedar diketahui, Lionel Messi memang termasuk dalam skuad Timnas Argentina yang dibawa Lionel Scaloni untuk FIFA Matchday Juni 2023. Nantinya, La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – akan menghadapi Australia di Beijing, China, pada 15 Juni 2023.

(Media Vietnam soroti batalnya Lionel Messi ke Indonesia)

Empat hari kemudian, Lionel Messi dkk akan menjajal Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Lionel Messi sendiri telah tiba di Bandara Beijing, China, Sabtu 10 Juni 2023 menggunakan jet pribadi.

Namun belakangan ini, jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo, mengklaim bahwa Lionel Messi hanya akan bermain di FIFA Matchday Juni 2023 pada laga kontra Australia saja. La Pulga-julukan Lionel Messi- disebut tidak akan ikut serta ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia.

"Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi ekslusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia, yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan pada tanggal 19 Juni," kata Leo Paradizo dalam cuitannya di akun Twitternya @leoparadizo.

BACA JUGA: Media Vietnam Kasihan Lihat Timnas Indonesia yang Terancam Batal Hadapi Lionel Messi di FIFA Matchday Juni 2023

Namun hingga artikel ini dibuat, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun Federasi Sepakbola Argentina (AFA) mengenai hal tersebut. Sementara itu, media Vietnam, The Thao 247, ikut menyoroti kabar batalnya Lionel Messi ke Indonesia dan mengklaim pencinta sepakbola Indonesia merasa khawatir akan kabar isu tersebut.