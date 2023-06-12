Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Palestina: Naik 1 atau 2 Peringkat?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:16 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Palestina: Naik 1 atau 2 Peringkat?
Penggawa Timnas Indonesia jalani latihan jelang hadapi Palestina (Foto: Instagram/PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Palestina. Yang jadi pertanyaan, apakah Timnas Indonesia naik satu atau dua peringkat? Simak jawabannya di artikel Okezone ini.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) pukul 18.30 WIB.

Timnas Indonesia

Saat ini, Timnas Indonesia menduduki posisi ke 149 dunia dengan torehan 1046.14 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong itu memiliki selisih 3,8 angka dari Liberia yang bercokol di peringkat 148 dunia dan terpaut 10,89 poin dari Hong Kong yang menempati posisi 147.

Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Palestina, lantas berapa poin yang akan didapat Marc Klok dan kolega? Menilik dari laman Football Ranking, Timnas Indonesia bakal memperoleh 6,77 poin apabila sukses mengalahkan Palestina.

Tambahan 6,77 poin itu membuat torehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,052,81. Poin tersebut cukup membuat Timnas Indonesia menyingkirkan Liberia yang kini mencatatkan 1,049.94 poin.

Di sisi lain, Liberia dipastikan tidak mendapat tambahan poin di FIFA Matchday Juni 2023. Kepastian itu didapat lantaran tim asal Afrika tersebut tidak ambil bagian di FIFA Matchday edisi kali ini.

Halaman:
1 2
      
