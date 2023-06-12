Bentangkan Bendera Indonesia saat Bawa sang Klub Promosi ke Liga Belanda, Kode Pemain Keturunan Ini Dinaturalisasi PSSI?

Ilias Alhaft, pemain keturunan yang bentangkan bendera Indonesia usai bawa sang klub promosi ke Liga Belanda 2023-2024 (Foto: Instagram/almerecityfc)

BENTANGKAN bendera Indonesia saat bawa sang klub promosi ke Liga Belanda, apakah hal tersebut merupakan kode pemain keturunan, Ilias Alhaft agar dinaturalisasi PSSI? Ya, nama Ilias Alhaft tengah menjadi perbincangan hangat pencinta sepakbola Tanah Air.

Ilias Alhaft baru-baru ini menuai sorotan pencinta sepakbola Indonesia. Pasalnya, Ilias yang baru saja mengantarkan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023-2024 membentangkan bendera Indonesia.

Momen itu diketahui lewat video yang diunggah akun Instagram resmi Almere City, @almerecity. Dalam video tersebut, terlihat Ilias membentangkan bendera Indonesia saat dia dan rekan-rekannya merayakan kesuksesan lolos ke Liga Belanda 2023-2024.

Perlu diketahui, Almere City berhasil promosi ke Liga Belanda 2023-2024 setelah mengalahkan FC Emmen di babak playoff promosi Liga Belanda 2022-2023 dengan agregat 4-1. Pada leg pertama yang digelar, Rabu (7/6/2023), Almere City berhasil menang 2-0 atas FC Emmen.

Sementara pada leg kedua yang digelar Minggu (11/6/2023) malam WIB, mereka kembali meraih kemenangan dengan skor 2-1. Alhasil, Almere City menang dengan agregat 4-1 atas FC Emmen.

Hasil tersebut membuat Almere City berhak promosi ke Liga Belanda 2023-2024. Setelah sukses mengantarkan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023-2024, Ilias Alhaft langsung membentangkan bendera Indonesia.

Dalam momen tersebut, Ilias Alhaft tidak hanya membawa bendera Indonesia saja. Pemain berusia 26 tahun itu turut membawa bendera Maroko yang ia lilitkan di tubuhnya.