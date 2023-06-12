Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bentangkan Bendera Indonesia saat Bawa sang Klub Promosi ke Liga Belanda, Kode Pemain Keturunan Ini Dinaturalisasi PSSI?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:11 WIB
Bentangkan Bendera Indonesia saat Bawa sang Klub Promosi ke Liga Belanda, Kode Pemain Keturunan Ini Dinaturalisasi PSSI?
Ilias Alhaft, pemain keturunan yang bentangkan bendera Indonesia usai bawa sang klub promosi ke Liga Belanda 2023-2024 (Foto: Instagram/almerecityfc)
A
A
A

BENTANGKAN bendera Indonesia saat bawa sang klub promosi ke Liga Belanda, apakah hal tersebut merupakan kode pemain keturunan, Ilias Alhaft agar dinaturalisasi PSSI? Ya, nama Ilias Alhaft tengah menjadi perbincangan hangat pencinta sepakbola Tanah Air.

Ilias Alhaft baru-baru ini menuai sorotan pencinta sepakbola Indonesia. Pasalnya, Ilias yang baru saja mengantarkan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023-2024 membentangkan bendera Indonesia.

Ilias Alhaft

Momen itu diketahui lewat video yang diunggah akun Instagram resmi Almere City, @almerecity. Dalam video tersebut, terlihat Ilias membentangkan bendera Indonesia saat dia dan rekan-rekannya merayakan kesuksesan lolos ke Liga Belanda 2023-2024.

Perlu diketahui, Almere City berhasil promosi ke Liga Belanda 2023-2024 setelah mengalahkan FC Emmen di babak playoff promosi Liga Belanda 2022-2023 dengan agregat 4-1. Pada leg pertama yang digelar, Rabu (7/6/2023), Almere City berhasil menang 2-0 atas FC Emmen.

Sementara pada leg kedua yang digelar Minggu (11/6/2023) malam WIB, mereka kembali meraih kemenangan dengan skor 2-1. Alhasil, Almere City menang dengan agregat 4-1 atas FC Emmen.

Hasil tersebut membuat Almere City berhak promosi ke Liga Belanda 2023-2024. Setelah sukses mengantarkan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023-2024, Ilias Alhaft langsung membentangkan bendera Indonesia.

Dalam momen tersebut, Ilias Alhaft tidak hanya membawa bendera Indonesia saja. Pemain berusia 26 tahun itu turut membawa bendera Maroko yang ia lilitkan di tubuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660507/terence-crawford-jadi-petinju-terbaik-2025-tutup-karier-di-puncak-prestasi-bda.webp
Terence Crawford Jadi Petinju Terbaik 2025, Tutup Karier di Puncak Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/03/michael_sianipar.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19 ke Final Piala AFF 2025, Ketum FFI Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement