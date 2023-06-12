Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marcelo Broli Senang Bukan Main Timnas Uruguay U-20 Juara Piala Dunia U-20 2023: Hal yang Sangat Indah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:42 WIB
Marcelo Broli Senang Bukan Main Timnas Uruguay U-20 Juara Piala Dunia U-20 2023: Hal yang Sangat Indah!
Marcelo Broli bantu Timnas Uruguay U-20 juara Piala Dunia U-20 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Timnas Uruguay U-20, Marcelo Broli senang bukan main setelah timnya memastikan gelar juara Piala Dunia U-20 2023. Ia bahkan menyebut keberhasilan itu sebagai hal yang indah dalam karier kepelatihannya.

"Kegembiraan yang saya miliki tidak masuk ke dada saya (sampai sesak napas). Saya ingin membaginya dengan seluruh (suporter) Uruguay," kata Marcelo Broli dilansir dari ESPN, Senin (12/6/2023).

Marcelo Broli

"Saya pikir itu (juara) sesuatu yang sangat indah dihasilkan. Kami merasakan semua energi dari sana," katanya.

Uruguay U-20 dipastikan menang 1-0 atas Italia U-20 di final Piala Dunai U-20 2023. Laga itu, berlangsung di Stadion Estadio Ciudad de La Plata, Senin (12/6/2023) dini hari WIB.

Marcelo Broli mengatakan bingung harus mengungkapkan seperti apa rasa bahagia dengan timnya menjadi juara dunia. Terpenting, dia persembahkan gelar juara itu untuk suporter Timnas Uruguay U-20.

Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan tim asuhanya mampu menampilkan performa terbaik dalam laga itu. Hal itu terbukti bisa meraih kemenangan meskipun Timnas Italia U-20 memberikan perlawanan.

Halaman:
1 2
      
