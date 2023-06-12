Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Gol Semata Wayang di Final Piala Dunia U-20 2023, Bomber Uruguay U-20 Luciano Rodriguez Terkejut!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:31 WIB
Cetak Gol Semata Wayang di Final Piala Dunia U-20 2023, Bomber Uruguay U-20 Luciano Rodriguez Terkejut!
Luciano Rodriguez tak sangka jadi pahlawan kemenangan Uruguay U-20 di final Piala Dunia U-20 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

BOMBER Timnas Uruguay U-20, Luciano Rodriguez terkejut dengan aksinya di final Piala Dunia U-20 2023. Pemain kelahiran Montevideo, 16 Juli 19 tahun silam itu terkejut lantaran gol semata wayangnya berhasil membawa Uruguay U-20 meraih trofi Piala Dunia U-20 2023.

"Ini gila, gila, gila. Kami pantas mendapatkannya," kata Rodríguez dilansir dari Dailymail, Senin (12/6/2023).

Luciano Rodriguez

Sebagaimana diketahui, Uruguay U-20 bersua Italia U-20 di final Piala Dunia U-20 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Estadio Ciudad de La Plata, Senin (12/6/2023) dini hari WIB,

Luciano Rodríguez mencetak gol pada menit ke-86. Itu menjadi satu-satunya gol yang membawa Uruguay U-20 menang 1-0 atas Italia U-20.

Rodriguez mengatakan mengatakan capaian itu sangat membanggakan buatnya. Dia nilai Uruguay U-20 memang layak mendapatkan prestasi itu karena performa timnya cukup baik.

Pemain 19 tahun itu mengatakan merebut juara Piala Dunia U-20 bukan hanya sekadar mimpi. Saat ini hal tersebut sudah menjadi nyata dengan perjuangan dari para pemain.

"Kami hidup dalam mimpi. Ini (juara) semua jadi kenyataan," ujarnya.

