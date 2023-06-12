Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Palestina, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Geser Peringkat Negara Afrika Ini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:14 WIB
Kalahkan Palestina, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Geser Peringkat Negara Afrika Ini!
Pratama Arhan, salah satu pemain Timnas Indonesia yang turun di laga kontra Palestina. (Foto: PSSI)
RANKING FIFA Timnas Indonesia langsung naik jika menang atas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 pada Rabu, 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Kok bisa? Begini hitung-hitungannya.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 149 dunia dengan 1046.14 poin. Skuad Garuda terpaut 3,8 poin dari Liberia di posisi 148 dunia dan tertinggal 10,89 angka dari Hong Kong (147).

Timnas Indonesia

Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Palestina? Mengutip dari Football Ranking, Timnas Indonesia akan mendapat 6,77 poin jika menang atas Palestina.

Tambahan 6,77 poin membuat koleksi angka Timnas Indonesia di ranking FIFA mencapai 1,052,81 angka. Jumlah poin itu sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk melewati Liberia yang kini mengolekisi 1,049.94 angka.

Liberia sendiri tak mungkin mendapatkan tambahan poin di FIFA Matchday Juni 2023. Sebab, tim asal Afrika ini tidak melakoni pertandingan di FIFA Matchday bulan ini. Bagaimana dengan Hong Kong?

Kemenangan atas Palestina belum cukup membuat Timnas Indonesia menggeser Hong Kong. Timnas Indonesia bisa menggeser Hong Kong asalkan mereka menang atas Palestina dan di saat bersamaan Hong Kong selalu kalah dalam dua laga kontra Vietnam dan Thailand.

Halaman:
1 2
      
