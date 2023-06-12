Media Vietnam Kasihan Lihat Timnas Indonesia yang Terancam Batal Hadapi Lionel Messi di FIFA Matchday Juni 2023

Pemain Timnas Indonesia tengah berlatih untuk hadapi FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/@pssi)

MEDIA Vietnam, Soha Vn kasihan lihat nasib Timnas Indonesia yang berpeluang gagal hadapi Lionel Messi di FIFA Matchday Juni 2023. Dalam satu laporan Soha Vn, mereka mengatakan penggawa Timnas Indonesia bisa melewatkan kesempatan berhadapan dengan Lionel Messi di FIFA Matchday Juni mendatang.

Penyebabnya, Lionel Messi disebut tidak akan ikut ke Indonesia bersama Argentina. La Pulga (julukan Lionel Messi) hanya akan main lawan Australia di China, Kamis 15 Juni 2023.

“Timnas Indonesia mungkin melewatkan kesempatan untuk hadapi Messi,” tulis laporan Soha Vn, dikutip Senin (12/6/2023).

Masih dalam laporan Soha Vn, media Vietnam itu mengutip pernyataan jurnalis Argentina, Leo Paradizo, yang mengatakan jika Lionel Messi tak akan ikut ke Indonesia. La Pulga tidak ikut ke Jakarta dan pulang setelah laga Australia vs Argentina.

“Messi hanya memainkan satu pertandingan dalam tur Asia saat tim Argentina bertemu tim Australia di Beijing, China pada 15 Juni. Setelah itu, dia akan meninggalkan tim dan tidak pergi ke Jakarta," kata wartawan Leo Paradizo dikutip dari Soha Vn.

Di sisi lain, jurnalis Gaston Edul juga sempat membuat pernyataan terkait hal tersebut. Ia mengatakan jika Argentina akan merotasi skuadnya saat bersua Timnas Indonesia nantinya.