Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kasihan Lihat Timnas Indonesia yang Terancam Batal Hadapi Lionel Messi di FIFA Matchday Juni 2023

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |07:49 WIB
Media Vietnam Kasihan Lihat Timnas Indonesia yang Terancam Batal Hadapi Lionel Messi di FIFA Matchday Juni 2023
Pemain Timnas Indonesia tengah berlatih untuk hadapi FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha Vn kasihan lihat nasib Timnas Indonesia yang berpeluang gagal hadapi Lionel Messi di FIFA Matchday Juni 2023. Dalam satu laporan Soha Vn, mereka mengatakan penggawa Timnas Indonesia bisa melewatkan kesempatan berhadapan dengan Lionel Messi di FIFA Matchday Juni mendatang.

Penyebabnya, Lionel Messi disebut tidak akan ikut ke Indonesia bersama Argentina. La Pulga (julukan Lionel Messi) hanya akan main lawan Australia di China, Kamis 15 Juni 2023.

Media Vietnam

“Timnas Indonesia mungkin melewatkan kesempatan untuk hadapi Messi,” tulis laporan Soha Vn, dikutip Senin (12/6/2023).

Masih dalam laporan Soha Vn, media Vietnam itu mengutip pernyataan jurnalis Argentina, Leo Paradizo, yang mengatakan jika Lionel Messi tak akan ikut ke Indonesia. La Pulga tidak ikut ke Jakarta dan pulang setelah laga Australia vs Argentina.

“Messi hanya memainkan satu pertandingan dalam tur Asia saat tim Argentina bertemu tim Australia di Beijing, China pada 15 Juni. Setelah itu, dia akan meninggalkan tim dan tidak pergi ke Jakarta," kata wartawan Leo Paradizo dikutip dari Soha Vn.

Di sisi lain, jurnalis Gaston Edul juga sempat membuat pernyataan terkait hal tersebut. Ia mengatakan jika Argentina akan merotasi skuadnya saat bersua Timnas Indonesia nantinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192226/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_naturalisasi_kesayangan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sjcn_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192118/john_herdman_layak_didukung_selama_menjadi_pelatih_timnas_indonesia-f1we_large.jpg
Pengamat Minta Publik Dukung John Herdman jika Sudah Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192116/john_herdman_baru_akan_resmi_diperkenalkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_pada_januari_2026-alJG_large.jpg
Penyebab John Herdman Baru Akan Resmi Diperkenalkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192148/john_herdman-3Xdr_large.jpg
Gaya John Herdman Disebut Mirip Mourinho: Ahli Psywar yang Siap Guncang Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660317/tabuh-genderang-perang-pelatih-vietnam-pede-singkirkan-timnas-futsal-indonesia-u19-di-semifinal-yyv.jpg
Tabuh Genderang Perang, Pelatih Vietnam Pede Singkirkan Timnas Futsal Indonesia U-19 di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/11/02/Reuters_Jurgen_Klopp.JPG
Jurgen Klopp Cocok Latih Timnas Inggris, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement