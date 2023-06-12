Jika Timnas Indonesia U-17 Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Begini Respons sang Asisten Pelatih Indriyanto Nugroho

Indriyanto Nugroho bicara soal peluang Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@nu9rohoindriyanto)

JIKA Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Dunia U-17 2023, begini respons sang asisten pelatih Indriyanto Nugroho. Sekadar diketahui, Indonesia sempat dirumorkan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru.

Peru sendiri mengundurkan diri sebagai tuan rumah pada 3 April 2023, menyusul diskusi ekstensif antara Federasi Sepakbola Peru (FPF) dan FIFA. Langkah itu dilakukan mengingat ketidakmampuan Peru dalam memenuhi infrastruktur Piala Dunia U-17 2023.

Menyusul kabar tersebut, Indonesia dirumorkan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menggantikan Peru. Rumor itu mencuat setelah batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, efek penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel U-20.

Sementara itu, Piala Dunia U-17 2023 tetap akan dilaksanakan dari 10 November hingga 2 Desember 2023, namun tuan rumah baru belum ditentukan. Jika memang benar Indonesia akhirnya ditunjuk FIFA menggantikan Peru, Timnas Indonesia U-16 yang bertransformasi menjadi U-17 otomatis akan tampil.

Menanggapi hal itu, asisten pelatih Timnas Indonesia U-17, Indriyanto Nugroho, mengatakan tidak ideal jika Piala Dunia U-17 digelar di Indonesia. Pasalnya, mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan masa waktu persiapan terlalu mepet.

Namun jika Indonesia terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, Indriyanto Nugroho menegaskan Timnas Indonesia U-17 siap bekerja ekstra keras untuk memanfaatkan waktu yang ada, yakni sekira lima bulan. Hal itu dikatakan Indriyanto Nugroho jika dirinya ditunjuk lagi sebagai asisten Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023.

"Mungkin menurut saya tidak ideal kalau untuk sekelas Timnas di Piala Dunia. Tapi kalau emang itu sudah deal di Indonesia, pasti kita akan memaksimalkan waktu yang ada," ungkap Indriyanto Nugroho dalam program Kick Off Okezone, dikutip Senin (12/6/2023).