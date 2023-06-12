Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina: Laga Panas di Surabaya, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina akan diulas Okezone di artikel ini. Laga panas yang disuguhkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya itu bakal disiarkan secara live di saluran televisi RCTI pada Rabu 14 Juni 2023 mulai pukul 18.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 26 pemain terbaiknya untuk menghadapi Singa dari Kanaan -julukan Timnas Palestina- pada laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 itu. Sebut saja seperti Elkan Baggott, Jordi Amat, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, hingga Stefano Lilipaly.

Skuad Timnas Indonesia sendiri telah mempersiapkan diri dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak Senin 5 Juni 2023 lalu. Namun, tim besutan Shin Tae-yong itu belum komplet karena ada sejumlah pemain yang belum bisa bergabung lantaran masih membela klubnya.

Kendati begitu, Timnas Indonesia dipastikan sudah siap tempur untuk mengobrak-abrik pertahanan Palestina. Bahkan, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berjuang habis-habisan untuk meraih hasil maksimal pada laga kontra Palestina nanti.

"Kita lawan Palestina juga harus maksimal, karena kita bisa mendapatkan poin yang cukup baik ketika memenangkan pertandingan lawan Palestina. Jadi kita harus cari pengalaman dan belajar lagi mengenai sepakbola agar kita bisa lebih berkembang lagi," kata penyerang Timnas Indonesia, Dendy Sulistyawan, dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (12/6/2023).

Saat ini, Timnas Palestina menduduki peringkat ke-93 di ranking FIFA dengan 1.239,19 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia menempati posisi ke-149 dunia dengan 1.046,14 poin. Meski perbedaan peringkat yang jomplang, namun kans Timnas Indonesia untuk mengalahkan Palestina terbuka lebar.