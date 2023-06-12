Hasil Babak Pertama Timnas Uruguay U-20 vs Italia U-20 di Final Piala Dunia U-20 2023: Sengit, Skor Masih Sama Kuat 0-0!

HASIL babak pertama Timnas Uruguay U-20 vs Italia U-20 di final Piala Dunia U-20 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Estadio Ciudad de La Plata pada Senin (12/6/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 0-0.
Uruguay U-20 mendominasi pada hampir sepanjang babak pertama. Namun, pertahanan Italia U-20 mampu meredam setiap ancaman.
Jalannya Pertandingan
Uruguay U-20 memulai laga dengan agresif. Pada menit ke-10, sebuah tendangan dari Fabricio Diaz terlihat mengancam. Beruntung bagi Italia, tendangan Diaz masih agak melebar dari gawang.
Sempat ada insiden ketika para pemain Timnas Italia U-20 memprotes wasit mengenai kemungkinan handball di kotak terlarang. Namun, wasit tidak mengindahkannya dan permainan tetap berlanjut.
Peluang emas mendatangi Uruguay pada menit ke-23. Dari situasi sepak pojok, Anderson Duarte menanduk bola dengan sangat baik. Namun, kiper Italia U-20, Sebastiano Desplanches, sukses melakukan penyelamatan gemilang.
Uruguay terus mendominasi hingga menit ke-30. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga setengah jam laga berjalan.