Hasil Babak Pertama Timnas Uruguay U-20 vs Italia U-20 di Final Piala Dunia U-20 2023: Sengit, Skor Masih Sama Kuat 0-0!

Timnas Uruguay U-20 dan Italia U-20 sama-sama belum bisa mencetak gol di babak pertama final Piala Dunia U-20 2023 (Foto: REUTERS)

HASIL babak pertama Timnas Uruguay U-20 vs Italia U-20 di final Piala Dunia U-20 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Estadio Ciudad de La Plata pada Senin (12/6/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 0-0.

Uruguay U-20 mendominasi pada hampir sepanjang babak pertama. Namun, pertahanan Italia U-20 mampu meredam setiap ancaman.

Jalannya Pertandingan

Uruguay U-20 memulai laga dengan agresif. Pada menit ke-10, sebuah tendangan dari Fabricio Diaz terlihat mengancam. Beruntung bagi Italia, tendangan Diaz masih agak melebar dari gawang.

Sempat ada insiden ketika para pemain Timnas Italia U-20 memprotes wasit mengenai kemungkinan handball di kotak terlarang. Namun, wasit tidak mengindahkannya dan permainan tetap berlanjut.

Peluang emas mendatangi Uruguay pada menit ke-23. Dari situasi sepak pojok, Anderson Duarte menanduk bola dengan sangat baik. Namun, kiper Italia U-20, Sebastiano Desplanches, sukses melakukan penyelamatan gemilang.

Uruguay terus mendominasi hingga menit ke-30. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga setengah jam laga berjalan.