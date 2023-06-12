Langkah Lionel Messi Tolak Tawaran Barcelona dan Gabung Inter Miami Tuai Pujian Legenda Sepakbola Argentina

TOLAK tawaran Barcelona dan gabung Inter Miami, Lionel Messi dipuji legenda sepakbola Argentina, Carlos Tevez. Menurut Tevez, Messi memilih jalan yang mulia dengan menolak tawaran tersebut.

Lionel Messi memilih untuk gabung dengan klub Amerika Serikat, Inter Miami, setelah meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Padahal, dia punya opsi balik ke Barcelona atau tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, Al Hilal.

Messi mengatakan bahwa ini merupakan keputusan pribadi darinya. Pemain berjuluk La Pulga itu mengaku tak mau merepotkan Blaugrana – julukan Barcelona – yang punya masalah finansial.

Tevez mengaku bisa memahami perspektif mantan rekan setimnya tersebut. Menurut Tevez, Messi tidak mau kembali menjadi sosok yang membuat Barcelona terpuruk dalam kesulitan.

“Tampak bagi saya bahwa Leo mengambil keputusan dengan mengetahui dan memahami situasinya sendiri. Dia tidak ingin kembali ke Barcelona dan meminta rekan satu timnya menurunkan gaji mereka dan menjadi orang jahat lagi,” kata Tevez dikutip dari Goal Internasional, Minggu (11/6/2023).

“Itu menyakitinya lebih dari siapa pun karena tidak bisa kembali ke Barcelona, yang merupakan rumahnya,” sambungnya.