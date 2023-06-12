Cara Manajer Timnas Indonesia Sumardji Beri Suntikan Moral kepada Para Pemain Jelang FIFA Matchday Juni 2023

CARA manajer Timnas Indonesia Sumardji beri suntikan moral kepada para pemain jelang FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Sumardji mengaku selalu memberikan motivasi kepada skuad asuhan Shin Tae-yong setiap hari.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk dua pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023. Mereka akan menghadapi Palestina pada 14 Juni 2023 dan Argentina pada lima hari kemudian.

Shin Tae-yong telah mengumpulkan skuadnya sejak 5 Juni 2023 untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC). Namun, bukan hanya hal teknis, mereka juga mempersiapkan diri dalam aspek mentalitas.

"Jadi kalau kaitannya soal mental, kami harus kuatkan betul karena itu bagian dari evaluasi, jadi mental pemain timnas senior harus ada perlakuan khusus," ucap Sumardji, seperti dikutip dari Antara.

"Terutama saya harus lebih dekat dengan teman-teman semua, ya intinya saat menghadapi lawan siapa pun jangan sampai ada rasa minder, jangan takut, sama saja seperti saat menghadapi lawan yang levelnya sama," ujar pria kelahiran Nganjuk tersebut.

Sumardji mengaku bahwa dirinya selalu memberikan motivasi kepada para pemainnya setiap hari. Tentu, hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada mereka.