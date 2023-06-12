Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Wali Kota Surabaya Kaget Tiket Laga Timnas Indonesia vs Palestina Ludes Terjual

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |03:01 WIB
Wali Kota Surabaya Kaget Tiket Laga Timnas Indonesia vs Palestina Ludes Terjual
Laga Timnas Indonesia vs Palestina akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo (Foto: Istimewa)
A
A
A

WALI Kota Surabaya Eri Cahyadi kaget tiket laga Timnas Indonesia vs Palestina ludes terjual. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang.

Ada total 40 ribu tiket yang dijual untuk pertandingan dan semuanya sudah habis sesuai pengumuman PSSI. Merespons hal tersebut, Eri mengaku tidak menyangka hal ini bisa terjadi.

Stadion Gelora Bung Tomo

"Tiket melawan Palestina sold out, saya juga tidak menyangka," kata Eri, sebagaimana dilansir dari Antara.

Laga kontra Palestina merupakan salah satu dari dua pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Satu laga lainnya adalah kontra Timnas Argentina dan perhatian masyarakat tertuju ke sana selama beberapa pekan terakhir.

Selagi tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina juga ludes terjual, Eri mengaku tak menyangka bahwa pertandingan kontra Palestina juga menyita animo yang luar biasa seperti ini. Sebagai catatan, sebanyak 10 persen dari hasil penjualan tiket laga tersebut bakal disumbangkan kepada masyarakat Palestina.

Halaman:
1 2
      
