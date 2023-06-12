Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gilas Korea Selatan U-20 3-1, Timnas Israel U-20 Raih Predikat Juara Ketiga di Piala Dunia U-20 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |02:32 WIB
Gilas Korea Selatan U-20 3-1, Timnas Israel U-20 Raih Predikat Juara Ketiga di Piala Dunia U-20 2023
Timnas Isreal U-20 raih predikat juara ketiga di Piala Dunia U-20 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

GILAS Korea Selatan U-20 dengan skor 3-1, Timnas Israel U-20 raih predikat juara ketiga di Piala Dunia U-20 2023. Pertandingan perebutan juara ketiga ini telah berlangsung di Estadio Ciudad de La Plata pada Senin (12/6/2023) dini hari WIB.

Gol Benjamin Ran (19’) sempat disamakan Lee Seung-won (24’) melalui eksekusi penalti. Namun, gol-gol Omer Senior (76’) dan Anan Khalaili (85’) memenangkan Timnas Israel U-20.

Timnas Israel U-20

Timnas Israel U-20 menciptakan kejutan dengan berhasil mencapai babak semifinal di Piala Dunia U-20 2023. Namun, di semifinal, mereka kalah 0-1 dari Uruguay U-20.

Di sisi lain, Timnas Korea Selatan U-20 merupakan runner-up Piala Dunia U-20 pada edisi sebelumnya yang digelar pada 2019 silam. Di semifinal, mereka kalah 1-2 dari Italia U-20.

Pada babak perebutan juara ketiga Piala Dunia U-20 2023, laga berlangsung sengit di antara Timnas Israel U-20 dan Korea Selatan U-20. Israel membuka skor lebih dulu melalui Ran Benjamin pada menit ke-19.

Halaman:
1 2
      
