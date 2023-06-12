Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Panduan Penukaran Tiket Laga Timnas Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |04:03 WIB
Begini Panduan Penukaran Tiket Laga Timnas Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo
Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BEGINI panduan penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga ini akan diselenggarakan pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang.

PSSI telah merilis panduan perihal penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Palestina. Penukaran tersebut bisa dilakukan mulai Senin (12/6/2023) ini pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Penukaran Tiket

Ada beberapa lokasi untuk penukaran tiket. Di antaranya adalah di Persebaga Store Komplek, Azawear Store Sutos, Persebaya Store (outlet Nginden Semolo), dan Sentra PKL Ekonomi.

Penukaran tiket bisa dilakukan hingga hari H pertandingan, yaitu pada 14 Juni 2023 mendatang. Dengan demikian, ada tiga hari penukaran tiket dari mulai 12 hingga 14 Juni 2023 dengan jam penukaran yang sama, yaitu 10.00 hingga 18.00 WIB.

Cara menukarkan tiket adalah dengan menunjukkan e-tiket yang telah diterima. Biasanya, bukti e-tiket ini akan dikirimkan ke email atau ada di halaman “Your Orders” pada aplikasi tiket.com untuk kemudian di-scan QR code oleh petugas.

Halaman:
1 2
      
