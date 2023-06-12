Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukti Persaudaraan, Wali Kota Surabaya Berharap Bendera Indonesia dan Palestina Dikibarkan Suporter di Stadion GBT

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |01:09 WIB
Bukti Persaudaraan, Wali Kota Surabaya Berharap Bendera Indonesia dan Palestina Dikibarkan Suporter di Stadion GBT
Gala dinner jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: MPI)
A
A
A

BUKTI persaudaraan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap bendera Indonesia dan Palestina dikibarkan suporter ketika kedua negara bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina dalam ajang FIFA Matchday pada 14 Juni 2023 mendatang.

Sebelum laga, Wali Kota Surabaya mengundang kedua tim dalam ajang Meet and Greet Gala Dinner di Balai Kota, Minggu (11/6/2023) malam WIB. Dalam sambutannya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa laga ini merupakan pembuktian Surabaya sebagai kota kelas dunia.

Gala Dinner Timnas Indonesia vs Palestina

"Alhamdullillah Surabaya akan melaksanakan pertandingan Indonesia dan Palestina. Ini menunjukkan Surabaya sebagai kota kelas dunia, termasuk untuk mempersiapkan pertandingan sepakbola kelas dunia," kata Eri, sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia juga berpesan kepada warga Surabaya yang menghadiri laga tersebut. Selain mengibarkan bendera Indonesia, dia juga berharap agar bendera Palestina ikut dibentangkan dalam laga ini.

Menurutnya, ini adalah sebuah pembuktian bahwa Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang bersahabat layaknnya saudara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192118/john_herdman_layak_didukung_selama_menjadi_pelatih_timnas_indonesia-f1we_large.jpg
Pengamat Minta Publik Dukung John Herdman jika Sudah Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192116/john_herdman_baru_akan_resmi_diperkenalkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_pada_januari_2026-alJG_large.jpg
Penyebab John Herdman Baru Akan Resmi Diperkenalkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192148/john_herdman-3Xdr_large.jpg
Gaya John Herdman Disebut Mirip Mourinho: Ahli Psywar yang Siap Guncang Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192113/john_herdman_akan_diperkenalkan_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_pada_januari_2026-qnpD_large.jpg
John Herdman Bakal Diperkenalkan PSSI sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/49/1660277/setia-pada-ducati-marc-marquez-diprediksi-takkan-tergiur-tawaran-fantastis-dari-tim-lain-xrh.webp
Setia pada Ducati, Marc Marquez Diprediksi Tak Tergiur Tawaran Fantastis dari Tim Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Akui Kondisi Cederanya Membaik, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement