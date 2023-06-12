Bukti Persaudaraan, Wali Kota Surabaya Berharap Bendera Indonesia dan Palestina Dikibarkan Suporter di Stadion GBT

BUKTI persaudaraan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap bendera Indonesia dan Palestina dikibarkan suporter ketika kedua negara bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina dalam ajang FIFA Matchday pada 14 Juni 2023 mendatang.

Sebelum laga, Wali Kota Surabaya mengundang kedua tim dalam ajang Meet and Greet Gala Dinner di Balai Kota, Minggu (11/6/2023) malam WIB. Dalam sambutannya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa laga ini merupakan pembuktian Surabaya sebagai kota kelas dunia.

"Alhamdullillah Surabaya akan melaksanakan pertandingan Indonesia dan Palestina. Ini menunjukkan Surabaya sebagai kota kelas dunia, termasuk untuk mempersiapkan pertandingan sepakbola kelas dunia," kata Eri, sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia juga berpesan kepada warga Surabaya yang menghadiri laga tersebut. Selain mengibarkan bendera Indonesia, dia juga berharap agar bendera Palestina ikut dibentangkan dalam laga ini.

Menurutnya, ini adalah sebuah pembuktian bahwa Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang bersahabat layaknnya saudara.