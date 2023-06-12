Gelar Gala Dinner Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Wali Kota Surabaya Ajak Warganya Ramaikan Pertandingan

GELAR gala dinner jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ajak warganya ramaikan pertandingan. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 14 Juni 2023.

Sebelum pertandingan, PSSI bersama Pemkot Surabaya bersepakat untuk melaksanakan meet and greet dan gala dinner. Acara ini telah terlaksana pada Minggu (11/6/2023).

Timnas Palestina sendiri sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu 10 Juni 2023 malam WIB. Mereka bahkan sudah mulai berlatih setibanya di Surabaya pada hari Minggu 11 Juni 2023.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa gala dinner ini dimaksudkan untuk menyambut Timnas Palestina sebagai bagian dari kultur sepakbola Surabaya. Dia pun mengajak masyarakat untuk meramaikan laga ini.

"Saya juga ingin mengajak seluruh warga Surabaya untuk meramaikan pertandingan persahabatan internasional ini," kata Eri.