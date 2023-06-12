Gabung Latihan Persib Bandung Jelang Liga 1 2023-2024 Usai Libur Panjang, Beckham Putra Senang Bukan Main

BANDUNG – Gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra sudah kembali bergabung dengan latihan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- jelang Liga 1 2023-2024 usai libur panjang. Beckham pun mengaku senang bukan main setelah akhirnya bisa kembali ke Persib.

Sebagai informasi, Beckham Putra mendapatkan jatah libur panjang dari pelatih Persib Bandung, Luis Milla. Hadiah tersebut diberikan Luis Milla setelah Beckham Putra sukses membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023.

Beckham Putra pun langsung dilibatkan saat timnya menjalani uji coba menghadapi Bandung United di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (12/6/2023). Dia mengaku senang bisa menjalani program latihan Persib Bandung.

"Tentunya senang, sangat banggalah bisa kembali dengan keadaan yang diduga-duga karena mungkin Beckham juga dikasih program juga sama coach Carlos (pelatih fisik Persib). Jadi Beckham harus menjalani program itu, jadi Alhamdulillah bisa kembali bergabung di hari ini, tetap penuh semangat," ungkap Beckham Putra.

Lebih lanjut, pemilik nomor punggung 7 di Persib Bandung ini merasa tidak mengalami kesulitan dalam melakoni menu latihan timnya. Beckham Putra bahkan mengaku sangat siap untuk menjalani program latihan yang diusung jajaran pelatih Maung Bandung.

"Tidak sih, tidak kesulitan karena mungkin Beckham sudah dikasih program juga sama coach Carlos dan ditanya juga apakah Beckham siap atau tidak kalau diturunkan 15 atau 20 menit, ya siaplah sangat siap. Beckham harus siap dengan program itu," tegasnya.