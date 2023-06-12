Persiapkan Diri Hadapi Liga 1 2023-2024, Persib Bandung Bakal Berangkat ke Yogyakarta

BANDUNG – Persib Bandung dikabarkan akan siap berangkat ke Yogyakarta untuk menjalani pemusatan latihan (TC). Hal tersebut jelas diperlukan untuk mematangkan skuad Maung Bandung jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024.

Kabar Persib akan segera pergi ke Yogyakarta itu diketahui setelah Persib kembali menggelar laga uji coba. Sebelumnya melawan tim junior U-21, kali ini lawan yang dihadapi adalah Bandung United.

Dalam laga uji coba tersebut, Persib menang dengan skor 6-0 di laga yang digelar di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (12/6/2023). Masing-masing gol diciptakan Ezra Walian, David da Silva tiga gol dan Febri Hariyadi dua gol.

Asisten pelatih Persib, Manuel Perez Cascallana mengatakan timnya memiliki rencana untuk menjalankan enam laga uji coba sebelum bertarung di Liga 1 2023-2024. Saat ini, sudah dua pertandingan dijalani.

"Dan artinya masih akan ada empat lagi," kata Manuel Perez Cascallana usai pertandingan, Senin (12/6/2023).

Setelah itu, Persib akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta pada Jumat 16 Juni 2023 untuk menjalani TC. Rencananya program tersebut akan berjalan selama sembilan hari.