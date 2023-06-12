Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mimpi Indriyanto Nugroho Tangani Klub Liga 1, Tercapai dalam Waktu Dekat?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:56 WIB
Mimpi Indriyanto Nugroho Tangani Klub Liga 1, Tercapai dalam Waktu Dekat?
Indriyanto Nugroho bicara soal kiprahnya dalam berkarier sebagai pelatih sepakbola. (Foto: Instagram/@nu9rohoindriyanto)
A
A
A

MIMPI mantan pemain Timnas Indonesia, Indriyanto Nugroho, untuk menangani klub Liga 1 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pertanyaannya, akankah cita-cita asisten pelatih Timnas Indonesia U-16 itu bakal tercapai dalam waktu dekat?

Sekadar diketahui, Indriyanto Nugroho terhitung sukses saat menjadi pelatih di level kelompok umur. Kini, pria 46 tahun kelahiran Sukoharjo itu berstatus asisten pelatih Bima Sakti di Timnas Indonesia U-16. Bersama Bima Sakti, Indriyanto Nugroho berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2022.

Indriyanto Nugroho

Baru-baru ini, eks pemain Timnas Indonesia itu mengutarakan tentang masa depannya sebagai pelatih dalam program Kick Off Okezone. Saat ditanya soal keinginan untuk menangani klub Liga 1 atau memimpin Timnas Indonesia senior suatu hari nanti, Indriyanto Nugroho mengamininya.

Pria 46 tahun tersebut mengaku bermimpi bisa melatih klub Liga 1 atau Timnas Indonesia senior. Namun, Indriyanto Nugroho mengaku untuk saat ini, dirinya masih belum diberikan jalannya. Sehingga, pria yang dijuluki Si Master Cepek itu akan menikmati perannya yang ada saat ini sebagai pelatih di salah satu sekolah sepakbola (SSB).

"Pastinya setiap pelatih punya cita-cita bisa melatih di level yang lebih tinggi," ungkap Indriyanto Nugroho dalam program Kick Off Okezone, dikutip Senin (12/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191904/carlos_raul_sciucatti-Sd0e_large.jpg
Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191726/thom_haye-YoDq_large.jpg
PSSI Siap Gelar PSSI Awards 2026, Thom Haye hingga Legenda Timnas Indonesia Jadi Panelis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191258/syamsir_alam_bersama_pratama_arhan-NrHw_large.jpg
Kisah Miris 5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang bak Ditelan Bumi Usai Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188521/pssi_awards_2026-u35U_large.jpg
Apresiasi Insan Sepak Bola Indonesia: PSSI Awards 2026 Resmi Diluncurkan dengan 17 Kategori
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.jpg
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/09/marc_marquez_dan_alex_marquez.jpg
Marc Marquez Tegas! Alex Bukan Lagi Adik di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement