Mimpi Indriyanto Nugroho Tangani Klub Liga 1, Tercapai dalam Waktu Dekat?

MIMPI mantan pemain Timnas Indonesia, Indriyanto Nugroho, untuk menangani klub Liga 1 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pertanyaannya, akankah cita-cita asisten pelatih Timnas Indonesia U-16 itu bakal tercapai dalam waktu dekat?

Sekadar diketahui, Indriyanto Nugroho terhitung sukses saat menjadi pelatih di level kelompok umur. Kini, pria 46 tahun kelahiran Sukoharjo itu berstatus asisten pelatih Bima Sakti di Timnas Indonesia U-16. Bersama Bima Sakti, Indriyanto Nugroho berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2022.

Baru-baru ini, eks pemain Timnas Indonesia itu mengutarakan tentang masa depannya sebagai pelatih dalam program Kick Off Okezone. Saat ditanya soal keinginan untuk menangani klub Liga 1 atau memimpin Timnas Indonesia senior suatu hari nanti, Indriyanto Nugroho mengamininya.

Pria 46 tahun tersebut mengaku bermimpi bisa melatih klub Liga 1 atau Timnas Indonesia senior. Namun, Indriyanto Nugroho mengaku untuk saat ini, dirinya masih belum diberikan jalannya. Sehingga, pria yang dijuluki Si Master Cepek itu akan menikmati perannya yang ada saat ini sebagai pelatih di salah satu sekolah sepakbola (SSB).

"Pastinya setiap pelatih punya cita-cita bisa melatih di level yang lebih tinggi," ungkap Indriyanto Nugroho dalam program Kick Off Okezone, dikutip Senin (12/6/2023).