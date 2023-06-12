Thomas Doll Ulas Penampilan 3 Pemain Baru Persija Jakarta di Laga Uji Coba

Thomas Doll puji penampilan tiga pemain baru Persija Jakarta di laga uji coba (Foto: Twitter/persija_jkt)

THOMAS Doll ulas penampilan 3 pemain baru Persija Jakarta di laga uji coba. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, berbicara dengan nada pujian untuk Rizky Ridho, Akbar Arjunsyah, dan Ryo Matsumura.

Persija Jakarta mempersiapkan diri untuk Liga 1 2023-2024 dan sukses menang 8-0 dalam laga uji coba internal di Lapangan Nirwana Park, Depok, pada Sabtu (10/6/2023) lalu. Tiga pemain baru Persija berkesempatan memperlihatkan tajinya.

Ketiganya sama-sama diturunkan pada babak kedua. Doll mengaku terkesan dengan penampilan mereka, seperti Akbar dan Ridho yang sukses mempertahankan gawangnya dengan baik.

“Chemistry Ridho dan Akbar cukup bagus. Walaupun bisa dilihat kami tidak dapat ancaman yang berbahaya dan serangan mereka kurang kuat,” kata Doll dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (11/6/2023).

“Tetapi bisa dilihat Akbar suka berduel dengan bola dan dia sangat kuat. Untuk Ridho, semua sudah tahu bagaimana kualitasnya. Saya yakin dia akan terus berkembang,” sambungnya.