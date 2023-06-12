Advertisement
LIGA SPANYOL

5 Pesepakbola Top Ini Kariernya Menurun Drastis Setelah Hijrah ke Real Madrid, Nomor 1 Sempat Digadang-gadang Pengganti Cristiano Ronaldo

Rivan Nasri Rachman-Senin, 12 Juni 2023 |22:43 WIB
5 Pesepakbola Top Ini Kariernya Menurun Drastis Setelah Hijrah ke Real Madrid. (Foto: Managing Madrid)
A
A
A

TERDAPAT 5 pesepakbola top ini yang kariernya menurun drastis setelah hijrah ke Real Madrid. Memang terkadang tim besar tak menjamin setiap pemain dapat bersinar, buktinya ada di Real Madrid.

Beberapa pemain berstatus bintang justru melempem ketika sudah berseragam El Real. Tentunya semua itu ada banyak faktor, mulai dari cedera, sulit beradaptasi, tak mendapatkan menit bermain, atau memang kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya saja.

Lantas siapa saja pemain yang kesulitan bermain sejak pindah ke Madrid?

Berikut 5 Pesepakbola Top Ini Kariernya Menurun Drastis Setelah Hijrah ke Real Madrid:

5. James Rodriguez

James Rodriguez

Nama James Rodriguez melesat usai tampil apik bersama Timnas Kolombia di Piala Dunia 2014. Karena tertarik dengan aksinya, James pun langsung diboyong Madrid dari AS Monaco pada musim panas 2014.

Hanya saja, penampilan James justru tak bersinar. Ia total hanya membukukan 125 penampilan selama di Madrid dan akhirnya pergi pada 2020 silam.

4. Asier Illarramendi

Asier Illarramendi

Sempat digadang-gadang sebagai pengganti Xabi Alonso, Illarramendi justru kesulitan mendapatkan menit bermain di Madrid. Padahal sebelum dibeli pada 2013 dari Real Sociedad, Illarramendi tampil luar bisa sebagai seorang gelandang bertahan.

Karena kesulitan mendapatkan menit bermain, di mana Illarramendi hanya bisa mencatatkan 90 pertandingan dua musim bermain di Madrid, ia pun memutuskan kembali ke Sociedad. Illarramendi pun menjadi pemain penting Sociedad dari 2015 sampai saat ini.

Namun, kontrak Illarramendi di Sociedad berakhir pada musim panas 2023. Hal itu berarti ia akan berstatus tanpa klub di musim panas 2023.

Halaman:
1 2 3
      
