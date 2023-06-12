5 Mantan Pemain Manchester United yang Pulang Kampung ke Klub Lamanya, Nomor 1 Kariernya Makin Terpuruk

5 Mantan Pemain Manchester United yang Pulang Kampung ke Klub Lamanya. (Foto: Laman resmi Man United)

TERDAPAT 5 pemain Manchester United yang pulang kampung ke klub lamanya menarik untuk dibahas. Sebagai klub besar ternyata Manchester United bukan satu-satunya tujuan bagi pemain sepakbola.

Sejumlah pemain bintang justru merasa tidak betah berada di Manchester United karena mendapat waktu bermain sedikit atau memang ingin mencari tantangan baru di tim lain. Menariknya sejumlah mantan pemain Manchester United justru kembali ke klub lamanya. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 pemain Manchester United yang pulang kampung ke klub lamanya, siapa saja mereka?

5. Wayne Rooney





Setelah 13 tahun memperkuat Manchester United, Wayne Rooney kembali ke Everton. Wayne Rooney memang tidak bisa dilepaskan dari di skuad The Toffees. Sejak berusia muda Rooney memulai karirnya di sana.

Melihat potensinya, Man United memboyong Rooney pada 2004. Setelah kontraknya habis pada 2017, Rooney memilih kembali ke Everton.

4. Wilfried Zaha





Karier Wilfried Zaha terbilang cukup bersinar saat masih bersama Crystal Palace. Sayangnya memilih pindah ke Manchester United pada musim 2012-2013 bukanlah pilihan baik bagi Zaha.

Minimnya waktu bermain membuat bakatnya terpendam. Musim 2015 menjadi masa bagi Zaha kembali bersinar di klub lamanya, bahkan sampai saat ini.