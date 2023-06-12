2 Pemain Manchester City Ini Kompakkan Ucapkan Alhamdulillah Usai Juara Liga Champions 2022-2023

SEBANYAK 2 pemain Manchester City ini kompakkan ucapkan Alhamdulillah usai juara Liga Champions 2022-2023. Adapun pemain yang dimaksud yakni Kevin De Bruyne dan Kyle Walker.

Sebagaimana diketahui, Manchester City sukses menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Pada pertandingan yang dihelat di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB, The Citizens -julukan Manchester City- mampu mengandaskan Inter Milan dengan skor tipis 1-0.

Adalah Rodri yang menjadi pencetak gol kemenangan Manchester City pada menit ke-68. Setelah memastikan diri meraih gelar Liga Champions pertama mereka, seluruh pemain Manchester City lantas merayakan kemenangan itu bersama dengan para suporter.

Namun, dalam momen kegembiraan tersebut ada sebuah hal menarik yang terekam oleh kamera milik pria bernama Faz Hussain. Perlu diketahui, Faz Hussain merupakan seorang manajer perusahaan proteksi perjalanan di Inggris.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter, @Razia_Masood, tampak Faz Hussain mengajak beberapa pemain Manchester City untuk mengucapkan 'Alhamdulillah'. Ucapan tersebut sebagai bentuk rasa syukur mereka.

“Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Manchester City memenangkan trofi Liga Champions pertama mereka kemarin. Pemain mereka bersyukur kepada Allah setelah menang dengan mengucapkan ALHAMDULILLAH,” tulis keterangan di akun Twitter, @Razia_Masood.