Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

2 Pemain Manchester City Ini Kompakkan Ucapkan Alhamdulillah Usai Juara Liga Champions 2022-2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:02 WIB
2 Pemain Manchester City Ini Kompakkan Ucapkan Alhamdulillah Usai Juara Liga Champions 2022-2023
Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain Manchester City ini kompakkan ucapkan Alhamdulillah usai juara Liga Champions 2022-2023. Adapun pemain yang dimaksud yakni Kevin De Bruyne dan Kyle Walker.

Sebagaimana diketahui, Manchester City sukses menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Pada pertandingan yang dihelat di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB, The Citizens -julukan Manchester City- mampu mengandaskan Inter Milan dengan skor tipis 1-0.

Manchester City

Adalah Rodri yang menjadi pencetak gol kemenangan Manchester City pada menit ke-68. Setelah memastikan diri meraih gelar Liga Champions pertama mereka, seluruh pemain Manchester City lantas merayakan kemenangan itu bersama dengan para suporter.

Namun, dalam momen kegembiraan tersebut ada sebuah hal menarik yang terekam oleh kamera milik pria bernama Faz Hussain. Perlu diketahui, Faz Hussain merupakan seorang manajer perusahaan proteksi perjalanan di Inggris.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter, @Razia_Masood, tampak Faz Hussain mengajak beberapa pemain Manchester City untuk mengucapkan 'Alhamdulillah'. Ucapan tersebut sebagai bentuk rasa syukur mereka.

“Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Manchester City memenangkan trofi Liga Champions pertama mereka kemarin. Pemain mereka bersyukur kepada Allah setelah menang dengan mengucapkan ALHAMDULILLAH,” tulis keterangan di akun Twitter, @Razia_Masood.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.webp
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/gelandang_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Persib ke Puncak! Beckham Putra Ungkap Beratnya Taklukkan PSM
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement