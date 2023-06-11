Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Marc Klok Tak Sabar Merumput di Stadion GBT

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |23:25 WIB
Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Marc Klok Tak Sabar Merumput di Stadion GBT
Marc Klok mempersiapkan diri jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: PSSI)
A
A
A

JELANG laga Timnas Indonesia vs Palestina, Marc Klok tak sabar merumput di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Laga ini akan berlangsung pada 14 Juni 2023 mendatang.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – menjamu Palestina sebagai salah satu agenda FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Palestina sendiri sudah tiba di Surabaya sejak hari Minggu (11/6/2023) ini.

Timnas Palestina

Timnas Palestina tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 10 Juni 2023 malam WIB. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pada Minggu (11/6/2023) dini hari WIB ke Surabaya karena laga kontra Timnas Indonesia akan digelar di sana.

Di sisi lain, Timnas Indonesia sudah mulai berlatih sejak 5 Juni 2023 lalu di Surabaya. Ada 26 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong dan Marc Klok termasuk di antaranya.

Saat ini, Klok sudah mulai berlatih langsung merasakan lapangan Stadion GBT. Pemain Persib bandung itu mengatakan senang dengan profil Stadion GBT. Klok pun tidak sabar menanti atmosfer yang akan ditunjukkan markas Persebaya Surabaya itu.

Halaman:
1 2
      
