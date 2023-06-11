Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Marc Klok Tak Sabar Merumput di Stadion GBT

JELANG laga Timnas Indonesia vs Palestina, Marc Klok tak sabar merumput di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Laga ini akan berlangsung pada 14 Juni 2023 mendatang.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – menjamu Palestina sebagai salah satu agenda FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Palestina sendiri sudah tiba di Surabaya sejak hari Minggu (11/6/2023) ini.

Timnas Palestina tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 10 Juni 2023 malam WIB. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pada Minggu (11/6/2023) dini hari WIB ke Surabaya karena laga kontra Timnas Indonesia akan digelar di sana.

Di sisi lain, Timnas Indonesia sudah mulai berlatih sejak 5 Juni 2023 lalu di Surabaya. Ada 26 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong dan Marc Klok termasuk di antaranya.

BACA JUGA: Timnas Palestina Mulai Berlatih di Surabaya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023

Saat ini, Klok sudah mulai berlatih langsung merasakan lapangan Stadion GBT. Pemain Persib bandung itu mengatakan senang dengan profil Stadion GBT. Klok pun tidak sabar menanti atmosfer yang akan ditunjukkan markas Persebaya Surabaya itu.