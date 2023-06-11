Ahli Sepakbola Vietnam Cemburu dengan Gaji Selangit di Liga Indonesia dan Sarankan Pemainnya Segera Pindah

Liga Indonesia mampu membayar pemain lebih tinggi ketimbang Liga Vietnam atau Thailand (Foto: Twitter/baliutd)

AHLI sepakbola Vietnam cemburu dengan gaji selangit di Liga Indonesia dan sarankan pemainnya segera pindah. Sebelumnya ,ahli sepakbola Vietnam, Vun Manh Hai, mengatakan bahwa sepakbola Indonesia jauh di bawah Vietnam.

Dan memang benar saja, ranking Liga Indonesia berada jauh dari Vietnam, Thailand, dan tetangganya, Malaysia. Indonesia menduduki peringkat 26 Asia, sementara Vietnam berada di peringkat 14, Thailand peringkat 8, dan Malaysia 13.

Meski berada jauh dari kedua negara tersebut, Indonesia mampu menggaji tinggi para pemainnya. Bahkan, sepakbola Indonesia juga menggaji tinggi perangkat sepakbola seperti wasit.

Melihat hal ini ahli sepakbola Vietnam cemburu dengan gaji selangit di Liga Indonesia dan sarankan pemainnya segera pindah. Pernyataan Vun Manh Hai sontak saja ramai menjadi perbincangan di media sosial Instagram @gondesfootball.

Jika melihat gaji wasit, Liga Indonesia mampu menggaji wasit pertandingan sebesar Rp10 juta setiap kali memimpin pertandingan. Berbeda dengan Vietnam yang hanya mampu membayar sebesar Rp5 juta per laga.

Melihat hal itu, gaji wasit Liga Indonesia tentu jauh lebih unggul dua kali lipat dari gaji wasit Vietnam. Sementara, Liga Malaysia hanya mampu membayar wasit sebesar Rp1,45 juta sekali pertandingan.

Thailand sebagai liga yang peringkat lebih tinggi saja hanya dapat menggaji wasitnya sebesar Rp4,5 juta per pertandingan.