Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Al Hilal Incar Neymar Jr Setelah Gagal Datangkan Lionel Messi?

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |22:40 WIB
Al Hilal Incar Neymar Jr Setelah Gagal Datangkan Lionel Messi?
Neymar Jr diincar Al Hilal setelah gagal datangkan Lionel Messi (Foto: REUTERS)
A
A
A

AL Hilal kabarnya mengincar penyerang Paris Saint-Germain (PSG) lainnya, Neymar Jr, setelah gagal mendatangkan Lionel Messi. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan siap untuk mengeluarkan dana fantastis untuk menggaet sang striker asal Brasil.

Al Hilal telah mengincar Lionel Messi selama beberapa pekan terakhir, seiring dengan habisnya masa kontrak bersama PSG. Namun, penyerang asal Argentina memilih untuk gabung tim asal Amerika Serikat, Inter Miami.

Lionel Messi

Messi menegaskan bahwa ini adalah keputusan yang telah dipikirkannya secara seksama. Seiring dengan hal ini, Al Hilal kini mengalihkan incarannya kepada Neymar Jr.

Pemain asal Brasil itu dikabarkan sudah masuk dalam radar transfer Al Hilal. Menurut laporan Goal Internasional, Minggu (11/6/2023), The Blue Waves -julukan Al Hilal- telah menyiapkan dana sebesar 200 juta euro atau sekitar Rp3,2 triliun.

Dana sebesar itu sama seperti saat klub Arab Saudi lainnya, Al Nassr meminang Cristiano Ronaldo pada awal 2023 silam. Kabarnya, saat ini Al Hilal sudah mengirim pesan kepada PSG untuk ‘cek ombak’ harga Neymar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.webp
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persik_kediri.jpg
Sengit! Persik Kediri Menang Tipis atas Persis Solo di Super League 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement