Al Hilal Incar Neymar Jr Setelah Gagal Datangkan Lionel Messi?

AL Hilal kabarnya mengincar penyerang Paris Saint-Germain (PSG) lainnya, Neymar Jr, setelah gagal mendatangkan Lionel Messi. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan siap untuk mengeluarkan dana fantastis untuk menggaet sang striker asal Brasil.

Al Hilal telah mengincar Lionel Messi selama beberapa pekan terakhir, seiring dengan habisnya masa kontrak bersama PSG. Namun, penyerang asal Argentina memilih untuk gabung tim asal Amerika Serikat, Inter Miami.

Messi menegaskan bahwa ini adalah keputusan yang telah dipikirkannya secara seksama. Seiring dengan hal ini, Al Hilal kini mengalihkan incarannya kepada Neymar Jr.

Pemain asal Brasil itu dikabarkan sudah masuk dalam radar transfer Al Hilal. Menurut laporan Goal Internasional, Minggu (11/6/2023), The Blue Waves -julukan Al Hilal- telah menyiapkan dana sebesar 200 juta euro atau sekitar Rp3,2 triliun.

Dana sebesar itu sama seperti saat klub Arab Saudi lainnya, Al Nassr meminang Cristiano Ronaldo pada awal 2023 silam. Kabarnya, saat ini Al Hilal sudah mengirim pesan kepada PSG untuk ‘cek ombak’ harga Neymar.