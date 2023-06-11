Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Ernando Ari Ungkap Satu Hal yang Dibutuhkan Skuad Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |22:12 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Ernando Ari Ungkap Satu Hal yang Dibutuhkan Skuad Garuda
Ernando Ari ungkap satu hal yang dibutuhkan Timnas Indonesia saat hadapi Palestina (Foto: Instagram/PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Menjelang laga tersebut, kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari Sutaryadi mengatakan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sangat membutuhkan kehadiran dan dukungan suporter di bentrokan itu.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan bersua Palestina dalam agenda FIFA Matchday edisi Juni 2023. Duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (14/6/2023) pukul 18.30 WIB.

Ernando Ari

Laga tersebut menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk meraih poin guna meningkatkan posisi mereka di ranking FIFA. Terlebih, Palestina saat ini menduduki peringkat 93 sedangkan Timnas Indonesia berada jauh di bawahnya yakni 149.

Oleh sebab itu, Ernando Ari Sutaryadi meminta suporter untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo dan memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan Skuad Garuda.

“Semoga meramaikan pertandingan yang ada, dan dukung Timnas kita. Karena kita membutuhkan dukungan itu,” kata Nando dilansir dari kanal Youtube PSSI TV, Minggu (11/6/2023).

“Surabaya ini rumah kedua saya ya, karena saya berasal dari Persebaya juga. Saya yakin supporter ramai, full,” sambung Ernando Ari.

