HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bahagia Disambut Hangat di Indonesia, Gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid Posting Ulang Sambutan Pencinta Bola Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:30 WIB
Bahagia Disambut Hangat di Indonesia, Gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid Posting Ulang Sambutan Pencinta Bola Indonesia
Mohammed Rashid kembali ke Indonesia bersama Timnas Palestina yang akan menghadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/moerashid95)
A
A
A

BAHAGIA disambut hangat di Indonesia, gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid posting ulang sambutan pencinta bola Indonesia. Skuad Timnas Palestina sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu 10 Juni 2023 malam WIB.

Ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para pemain Timnas Palestina tersebut disambut oleh para suporter yang telah menunggu. Tak terkecuali Mohammed Rashid, gelandang Timnas Palestina yang pernah berkarier di sepakbola Indonesia bersama Persib Bandung.

Timnas Palestina

Rashid termasuk dalam skuad Palestina yang akan melakoni laga persahabatan di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Mereka akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 14 Juni 2023 mendatang.

Merespons sambutan hangat para pencinta sepakbola Indonesia, Rashid pun membagikannya ulang di media sosial Instagram. Itu terlihat dalam unggahan-unggahannya dalam story di akun Instagram @moerashid95.

“Welcome back and enjoy,” kata akun @fed****. “ Welcome back to Indonesia bro,” kata akun ald****.

Mohammed Rashid tercatat memperkuat Persib Bandung pada Juli 2021 hingga Agustus 2022 lalu. Selama bersama tim berjuluk Maung Bandung tersebut, gelandang bertahan berusia 27 tahun tersebut memainkan total 27 pertandingan dengan mencetak enam gol dan tiga assist.

Halaman:
1 2
      
