Waketum PSSI-nya Palestina Sebut Timnas Palestina Tak Pikirkan soal Menang saat Hadapi Timnas Indonesia, Skuad Garuda Berjaya?

WAKETUM (Wakil Ketua Umum) Federasi Sepakbola Palestina (PFA), Susan R Shalabi Molano menyebut Timnas Palestina tak pikirkan soal menang kala menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Dia mengatakan kalau Palestina hanya ingin menikmati pertandingan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Palestina merupakan salah satu dari lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Adapun duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023) pukul 18.30 WIB.

Menjelang pertandingan itu, Susan R Shalabi Molano selaku Waketum PSSI-nya Palestina menyampaikan terima kasih kepada Indonesia. Dia menganggap Indonesia telah banyak berkorban dan gigih memperjuangkan Palestina usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

“Indonesia telah banyak berkorban ketika tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Kami sangat menghargai itu dan hari ini kami sudah berada di Indonesia,” kata Susan R Shalabi Molano.

Lebih lanjut, Susan juga mengaku bangga Timnas Palestina bisa menjalalni latihan di Stadion Gelora 10 November di Surabaya. Pasalnya, nama stadion tersebut merupakan simbol perjuangan Indonesia ketika melawan kolonial dulu.

“Itu yang kami rasakan sekarang, kami berjuang dan terima kasih atas dukungan besar dari Indonesia,” jelasnya.