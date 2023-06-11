Permintaan Maaf Sandy Walsh kepada Suporter Timnas Indonesia Usai Kembali Gagal Debut Bersama Skuad Garuda

PERMINTAAN maaf Sandy Walsh kepada suporter Timnas Indonesia usai kembali gagal debut bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sany Walsh berjanji akan bekerja lebih keras agar kondisinya tetap fit pada kesempatan berikutnya.

Sebagai informasi, Sandy Walsh dipastikan absen membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kepastian itu didapat setelah bek berusia 28 tahun itu mengalami cedera betis usai berbenturan saat menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Alhasil, Sandy Walsh harus absen di dua pertandingan Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday Juni 2023. Adapun dua pertandingan itu yakni menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) dan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (19/6/2023) mendatang.

Setelah dipastikan absen dan kembali menunda debutnya bersama Timnas Indonesia, Sandy Walsh pun meminta maaf kepada suporter Tanah Air. Pemain yang saat ini berkarier di KV Mechelen itu berjanji akan berusaha lebih keras lagi agar kondisinya tetap fit pada kesempatan berikutnya.

“Maaf, saya harap kalian bisa sedikit lebih bersabar, dan saya berjanji akan bekerja lebih keras untuk fit 100 persen dalam pertandingan selanjutnya, saya akan melakukannya,” kata Sandy dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu (11/6/2023).