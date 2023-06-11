Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Maaf Sandy Walsh kepada Suporter Timnas Indonesia Usai Kembali Gagal Debut Bersama Skuad Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:52 WIB
Permintaan Maaf Sandy Walsh kepada Suporter Timnas Indonesia Usai Kembali Gagal Debut Bersama Skuad Garuda
Sandy Walsh minta maaf usai kembali gagal debut bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

PERMINTAAN maaf Sandy Walsh kepada suporter Timnas Indonesia usai kembali gagal debut bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sany Walsh berjanji akan bekerja lebih keras agar kondisinya tetap fit pada kesempatan berikutnya.

Sebagai informasi, Sandy Walsh dipastikan absen membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kepastian itu didapat setelah bek berusia 28 tahun itu mengalami cedera betis usai berbenturan saat menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Sandy Walsh

Alhasil, Sandy Walsh harus absen di dua pertandingan Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday Juni 2023. Adapun dua pertandingan itu yakni menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) dan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (19/6/2023) mendatang.

Setelah dipastikan absen dan kembali menunda debutnya bersama Timnas Indonesia, Sandy Walsh pun meminta maaf kepada suporter Tanah Air. Pemain yang saat ini berkarier di KV Mechelen itu berjanji akan berusaha lebih keras lagi agar kondisinya tetap fit pada kesempatan berikutnya.

“Maaf, saya harap kalian bisa sedikit lebih bersabar, dan saya berjanji akan bekerja lebih keras untuk fit 100 persen dalam pertandingan selanjutnya, saya akan melakukannya,” kata Sandy dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu (11/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.webp
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/fury_redemption.jpg
Fury Redemption Guncang Akhir Tahun! 11 Laga Panas Terjadi di RCTI+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement