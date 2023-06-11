Antusias Sambut Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Ribuan Warga Padati Gala Dinner di Balai Kota Surabaya

Ribuan warga padati gala dinner Timnas Indonesia dan Palestina di Balai Kota Surabaya (Foto: Aan Haryono/MPI)

ANTUSIAS sambut laga Timnas Indonesia vs Palestina, ribuan warga padati gala dinner di Balai Kota Surabaya, pada Minggu (11/6/2023). Ribuan warga tampak memenuhi seisi Taman Surya yang terletak di depan Balai Kota Surabaya untuk bertemu pemain Timnas Indonesia dan Palestina.

Perlu diketahui, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar gala dinner bersama seluruh pemain Timnas Indonesia dan Palestina di Balai Kota Surabaya, pada Minggu (11/6/2023). Tak hanya para pemain, warga Surabaya turut diundang untuk memeriahkan acara tersebut.

Sambutan meriah pun diberikan para warga dan Wali Kota Surabaya ketika Timnas Indonesia dan Timnas Palestina datang. Tari Reog menyambut kedatangan para pemain yang akan tampil dalam ajang FIFA Matchday Juni 2023 itu.

“Selamat datang di Surabaya, selamat menikmati kota ini,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sembari memberikan blangkon khas Surabaya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Adapun dua laga tersebut menghadapi Palestina dan Argentina.