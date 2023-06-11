Takjub dengan Sambutan Hangat di Bandara Soetta, Begini Reaksi Kiper Timnas Palestina

TAKJUB dengan sambutan hangat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), kiper Timnas Palestina, Rami Hamadeh mengaku suka masyarakat Indonesia. Skuad Timnas Palestina akan melakoni laga kontra Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Timnas Palestina pun sudah tiba di Indonesia, tepatnya Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Kehadiran Palestina tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia di Bandara Soetta.

Bahkan, spanduk besar bertuliskan ‘Selamat Datang Palestina’ dibentangkan para suporter. Selain itu, para suporter turut menyanyikan yel-yel sebagai bentuk sambutan kepada Palestina.

Melihat sambutan hangat dari suporter Indonesia, kiper Timnas Palestina, Rami Hamadeh pun takjub. Dia mengaku tersanjung dan menyukai masyarakat Indonesia yang bersedia menerima skuad Timnas Palestina dengan tangan terbuka.

“Saya menyukai orang Indonesia, terima kasih masyarakat Indonesia,” kata Rami Hamadeh kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (10/6/2023).