Gawat! Jordi Amat Hampir Adu Jotos Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina

GAWAT! Jordi Amat hampir adu jotos jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina. Sekadar diketahui, Jordi Amat termasuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang dibawa untuk menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Palestina bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Jelang duel tersebut, Jordi Amat hampir terlibat insiden adu jotos saat membela Johor Darul Takzim (JDT) pada lanjutan Liga Super Malaysia 2023.

Tepatnya saat JDT menghadapi Terengganu FC di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium, Jumat (9/6/2023). Awalnya, Jordi Amat berusaha merebut bola dari pemain Terengganu FC, Ivan Mamut dengan memberikan pengawalan ketat.

Akan tetapi, Ivan Mamut mampu meloloskan dirinya dari pengawalan bek Timnas Indonesia itu. Setelah lepas dari penjagaan Jordi Amat, Ivan Mamut langsung diganggu oleh pemain JDT lainnya, Muhammad Feroz Baharudin.

Ketika Feroz Baharudin berusaha merebut bola dari Ivan Mamut, wajahnya sekilas terkena sikutan dari Ivan Mamut. Tak terima dirinya diperlukan seperti itu, Feroz pun langsung mendorong pemain asal Kroasia itu hingga terlibat pertikaian.