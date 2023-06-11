Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gawat! Jordi Amat Hampir Adu Jotos Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |16:08 WIB
Gawat! Jordi Amat Hampir Adu Jotos Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina
Jordi Amat hampir adu jotos jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: Instagram/officialjohor)
A
A
A

GAWAT! Jordi Amat hampir adu jotos jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina. Sekadar diketahui, Jordi Amat termasuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang dibawa untuk menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Palestina bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Jelang duel tersebut, Jordi Amat hampir terlibat insiden adu jotos saat membela Johor Darul Takzim (JDT) pada lanjutan Liga Super Malaysia 2023.

Jordi Amat

Tepatnya saat JDT menghadapi Terengganu FC di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium, Jumat (9/6/2023). Awalnya, Jordi Amat berusaha merebut bola dari pemain Terengganu FC, Ivan Mamut dengan memberikan pengawalan ketat.

Akan tetapi, Ivan Mamut mampu meloloskan dirinya dari pengawalan bek Timnas Indonesia itu. Setelah lepas dari penjagaan Jordi Amat, Ivan Mamut langsung diganggu oleh pemain JDT lainnya, Muhammad Feroz Baharudin.

Ketika Feroz Baharudin berusaha merebut bola dari Ivan Mamut, wajahnya sekilas terkena sikutan dari Ivan Mamut. Tak terima dirinya diperlukan seperti itu, Feroz pun langsung mendorong pemain asal Kroasia itu hingga terlibat pertikaian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.webp
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/fury_redemption.jpg
Fury Redemption Guncang Akhir Tahun! 11 Laga Panas Terjadi di RCTI+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement