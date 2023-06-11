Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Netic Ladies Hantam Muara Enim United 2-0!

Berikut hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 antara Muara Enim United vs Netic Ladies (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 antara Muara Enim vs Netic Ladies sudah diketahui. Netic Ladies mampu tampil ciamik dalam laga yang berlangsung di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah, Minggu (11/6/2023) siang WIB.

Pasalnya, Netic Ladies sukses meraih hasil positif dengan menang lewat skor meyakinkan 2-0. Netic Ladies langsung menunjukkan dominasinya sejak awal pertandingan.

Tim besutan Maya Muharina itu melancarkan serangan-serangan berbahaya dari segala sisi pertahanan Muara Enim United. Situasi itu membuat Muara Enim United kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka.

Bahkan, Muara Enim United harus mencari cara untuk keluar dari dominasi Netic Ladies. Terlihat, Muara Enim United hanya sesekali mengancam gawang Netic Ladies melalui skema serangan balik.

Namun, upaya Muara Enim United masih belum membuahkan hasil. Mereka justru kebobolan lewat aksi Agnes Matulapelwa yang membuat Netic Ladies sementara ini unggul 1-0. Keunggulan itu pun bertahan hingga babak pertama usai.