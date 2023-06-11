Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Waketum PSSI-nya Palestina Harap Timnas Indonesia Bisa Berlaga di Palestina, Ini Sebabnya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:49 WIB
Waketum PSSI-nya Palestina Harap Timnas Indonesia Bisa Berlaga di Palestina, Ini Sebabnya!
Timnas Indonesia ketika menjalani latihan jelang FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

WAKIL Ketua Umum (Waketum) Federasi Sepakbola Palestina (PFA), Susan Shalabi berharap Timnas Indonesia suatu hari nanti bisa berlaga di Palestina. Sebab, dia ingin Timnas Indonesia merasakan atmosfer bermain di Timur Tengah.

Seperti diketahui, Palestina datang ke Indonesia untuk menjalani FIFA Matchday Juni 2023. Laga antara Timnas Indonesia kontra Palestina bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu, 14 Juni 2023 pukul 18.30 WIB.

Timnas Palestina

Menjelang pertandingan itu, Susan Shalabi selaku Waketum PSSI-nya Palestina berharap Timnas Indonesia bisa menyambangi Palestina. Dia ingin Timnas Indonesia bisa menjalani laga persahabatan yang mana Palestina menjadi tuan rumah pada pertandingan tersebut.

"Kami berharap ketika suatu saat nanti kamu datang ke Palestina. Itu untuk memainkan pertandingan persahabatan juga. Insyaallah," ucap Susan Shalabi di Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

Lebih lanjut, Susan Shalabi menyebut Indonesia dan Palestina memiliki kedekatan dari sisi emosional. Dirinya bahkan menegaskan Indonesia memiliki tempat yang spesial di hati orang-orang Palestina.

